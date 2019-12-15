«Севилья» — «Вильярреал»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2019/20 «Севилья» — «Вильярреал».
Ставка: победа «Севильи» и обе забьют за 2.80.
«Обе команды демонстрируют неплохую комбинационную игру и умеют хорошо контролировать мяч. Но, на мой взгляд, «Севилья» обладает более классными исполнителями. Конечно, нельзя не сказать и о Лопетеги: это тренер с большим опытом, вы должны его помнить по работе с мадридским «Реалом» и сборной Испании.
Последнюю игру «Севилья» проиграла АПОЭЛу, но не стоит придавать этому значение, так как севильцы к тому моменту уже обеспечили себе выход из группы. Определённо команда Лопетеги находится в прекрасной форме.
«Вильярреал» — неплохая команда, в последнем туре они сыграли вничью с «Атлетико». Несмотря на это, есть фактор домашнего поля, который делает «Севилью» фаворитом этого противостояния».
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