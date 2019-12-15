«Арсенал» — «Ман Сити»: прогноз Егора Титова на матч английской Премьер-лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» в 17-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Ман Сити» не проиграет и тотал больше 3,5 мяча за 1.95.



«В глубочайшем кризисе «Арсенал». Сменили тренера — убрали Эмери. Удалось прервать серию неудач в чемпионате — победили «Вест Хэм». Но это единственная победа за 11 матчей. В четверг в Лиге Европы играли. Там уступали «Стандарду» — 0:2, кое-как спаслись. Уже неплохо, хоть характер проявили.



«Арсеналу» нужно, конечно, усиление, но трансферное окно открывается не завтра, до него как-то надо дотянуть. Что касается «Сити», то есть проблемы. Вытекают они из того, что уже научились подстраиваться под игру «Сити». Все её изучают и подгоняют свой футбол под неё. Если правильно выстроить игру, не ошибаться, то можно противостоять такому «Сити», можно его обыгрывать.



Глядя в таблицу, мы видим, что чемпионские полномочия «Сити» сложит после этого сезона. Хотя всё может быть в Англии, но отставание на 14 очков от «Ливерпуля» — это многовато, пусть и не сыгран даже первый круг.



Но не думаю, что даже такой «Сити» «Арсенал» сможет остановить. В атаке у лондонцев есть сильные футболисты, но оборона — тихий ужас. Голов здесь будет много. Поставлю на «Ман Сити» не проиграет и тотал больше 3,5 мяча».



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