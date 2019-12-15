«Валенсия» — «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2019/20 «Валенсия» – «Реал».
Ставка: победа «Валенсии» и обе забьют за 5.00.
«Валенсия» на неделе обыграла «Аякс» и обеспечила себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это большой успех команды и персонально главного тренера «летучих мышей» Альберто Селадеса. Безусловно, «Валенсия» на эмоциональном подъёме, что может помешать «Реалу» сыграть в свой футбол.
У мадридцев травмирован Азар, но есть Фредерико Вальверде, пребывающий в хорошей форме, Варан, Каземиро, что касается защиты, а Бензема — один из лучших снайперов Ла Лиги.
«Валенсия» тоже не обделена футболистами высокого уровня: Родриго, Гамейро, Парехо, играющий уже девятый сезон за команду. Селадес один из самых талантливых тренеров, он проводит большую работу и старается играть по-испански, контролируя мяч, с большим количеством передач.
Домашний стадион тоже должен сыграть роль. Фаворит этого матча, с небольшим преимуществом, — «Валенсия». Рассчитываю, что голы будут с обеих сторон».
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