«Валенсия» — «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2019/20 «Валенсия» – «Реал».



Ставка: победа «Валенсии» и обе забьют за 5.00.



«Валенсия» на неделе обыграла «Аякс» и обеспечила себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это большой успех команды и персонально главного тренера «летучих мышей» Альберто Селадеса. Безусловно, «Валенсия» на эмоциональном подъёме, что может помешать «Реалу» сыграть в свой футбол.



У мадридцев травмирован Азар, но есть Фредерико Вальверде, пребывающий в хорошей форме, Варан, Каземиро, что касается защиты, а Бензема — один из лучших снайперов Ла Лиги.



«Валенсия» тоже не обделена футболистами высокого уровня: Родриго, Гамейро, Парехо, играющий уже девятый сезон за команду. Селадес один из самых талантливых тренеров, он проводит большую работу и старается играть по-испански, контролируя мяч, с большим количеством передач.



Домашний стадион тоже должен сыграть роль. Фаворит этого матча, с небольшим преимуществом, — «Валенсия». Рассчитываю, что голы будут с обеих сторон».