«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» в 17-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: гол Гризманна за 2.92, обе забьют и ТБ 2,5 мяча за 1.78.



«В гости к «Реал Сосьедаду» на «Аноэту» приезжает «Барселона». У себя дома «Сосьедад» забивает практически всегда. С результативностью у этой команды все в порядке. Больше басков забили только «Барселона» и «Реал». Ну и на немножко оторвался «Вильярреал».



Но у «Сосьедада» бывают и удачные матчи, и не очень. Атака хороша. Есть Виллиан Жозе, Оярсабаль. В принципе, неплохо действует оборона. И для «Барселоны» это один из самых неприятных выездов. «Барселона» там не всегда может показать свой потенциал.



«Сосьедад» умеет сковывать своего соперника, сдерживать. Но сейчас ситуация в турнирной таблицы такая, что «Сосьедад» на хорошем ходу. В прошлом туре была ничья в Вальядолиде. Но «Вальядолид» умеет вязать соперников по рукам и ногам. А до этого был переигран «Эйбар». Было поражение от «Реала», но «Сосьедад» и там смотрелся неплохо, а это было на «Бернабеу». Повторюсь, дома против таких соперников «Сосьедад» может навязать свою волю.



У «Барсы» некоторые футболисты отдохнули, не сыграв в Лиге чемпионов. Ну и выезд в Сан-Себастьян — это всегда интригующий, любопытный вариант для Антуана Гризманна. Люблю такие ставки — «правило бывших» я это называю. Футболисты постоянно забивают бывшим клубам. Так что я бы рискнул взять гол Гризманна за 2,92. Ну а по матчу — «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 1,78», — сказал Генич.



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