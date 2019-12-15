«Валенсия» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 17-го тура испанской Примеры сезона-2019/20 «Валенсия» — «Реал Мадрид».



Ставка: тотал меньше 3 за 1.95, «Реал» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1.94.



«Обе команды сейчас в отличном настроении. «Реал» выдаёт хорошую серию матчей без поражений. «Реал» сейчас на ходу в преддверии «класико». Это не может не радовать болельщиков «Реала». Но выезд на «Месталью» — всегда серьёзное испытание. Особенно в матче с такой «Валенсии», которая едет в Амстердам, обыгрывает там «Аякс» в важнейшем матче Лиги чемпионов и выходит с первого места в своей группе.

«Валенсия» дома неплохо играла с «Вильярреалом», одержала волевую победу в матче с «Леванте», да и до этого были две победы. Словом, «Валенсия» сейчас на ходу, но никак не опустеет лазарет команды. Вернулся Черышев, но Гамейро получил травму в матче Лиги чемпионов. Нет Гуэдеша, Макси Гомеса. Из нападающих остался только Родриго.



«Валенсия» — команда куражная и эмоциональная, а «Реал» умеет душить такие команды. Помните, «Севилья» была на хорошем ходу, но приехал «Реал», Зидан грамотно построил игру, и «сливочные» увезли победу. Думаю, и сейчас не нужно ждать большого количества голов в матче команд, которые много сил и эмоций оставили в Лиге чемпионов. Голевого пиршества мы не увидим, матч будет, на мой взгляд, не очень результативным.



Основная ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,95. Еще рассмотрел бы вариант — «Реал» не проиграет и тотал меньше 3,5. Мне кажется, «Валенсия» в последних матчах немного перебрала с удачей, какая-то компенсация должна быть. Скорее всего, «Реал» на «Месталье» не проиграет, а матч будет не очень результативным».



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