«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» в 17-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Манчестер Сити» в каждом из таймов за 3.05, победа «Сити» + ТБ 2,5 мяча за 1.65.



«Рискованная, но статистически оправданная ставка — победа «Манчестер Сити» в каждом из таймов и в матче. Здесь коэффициент повыше, чем на матч «Ливерпуля» с «Уотфордом», если говорить о такой же ставке, но и риска больше.



«Манчестер Сити» вновь, пропустив слишком много и упустив предостаточно очков, начинает играть в более целостный и злой футбол. Про «Арсенал» такое сказать невозможно. Поэтому ставку «выигрыш/выигрыш» считаю очень хорошей. Плюс на неё высокий коэффициент.



Коэффициент на победу «Манчестер Сити» гораздо ниже, но это совсем другая ставка, вытекающая из первой, — там около 1,5. На то, что игра окажется верховой, котировки совсем крошечные. Если вам нравятся верные ставки с низкими коэффициентами, это тоже ваш путь».



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