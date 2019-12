Liquid — Ninjas in Pyjamas: прогноз на киберспортивный матч BLAST Pro Series

Сегодня, 15 декабря, в матче за выход в финал турнира BLAST Pro Series Global Final 2019 в рамках bo3 противостояния встретятся северо-американский коллектив Team Liquid и шведская команда Ninjas in Pyjamas.



Ставка: победа Liquid за 1.46.



Практически всю первую половину 2019 года Liquid кошмарили тир-1 сцену. Они выигрывали турнир за турниром, и даже после взятия Intel Grand Slam жидкие не прекратили показывать своё превосходство. Но стоило коллективу Liquid взять отпуск, как они сразу же сдали свои позиции. Неизвестно сколько времени Team Liquid провели за тренировками этим летом, но на StarLadder Major Berlin 2019 они смогли занять лишь 5-8 место. Team Liquid пропустили несколько турниров для подготовки к насыщенному концу года. ECS Season 8 Finals показал нам тех Liquid, которых мы заслуживаем. Жидкие дошли до финала, но всё же уступили команде Astralis, которые так же настроились закончить 2019 год, оставшись лучшей командой мира.



В отличие от Team Liquid, шведская сцена лишь пыталась подать признаки жизни в первую половину года. После абсолютно провального StarLadder Major Berlin 2019 команда Ninjas in Pyjamas была вынуждена что-то менять. Тогда легендарный игрок шведского коллектива, который пробыл в NiP около 7 лет — Кристофер «GeT_RiGhT» Алесунд заявил о своём скором уходе. Ninjas in Pyjamas сыграли старым составом последний турнир, которым стал BLAST Pro Series Moscow 2019. Надо сказать, что NiP отлично показали себя и заняли 3 место.

Мне кажется, что после такого результата игроки шведской команды осознали, что они могут побеждать. Когда GeT_RiGhT ушёл, на его место был взят бывший игрок команды Fnatic — Simon «twist» Eliasson. Первым соперником для Ninjas in Pyjamas на BLAST Pro Series Global Final 2019 стала команда FaZe Clan. NiP выиграли, не отдав оппоненту даже карты. В финале верхней сетки парни встретились с Astralis, и надо сказать, что Ninjas in Pyjamas выглядели неплохо в отдельных раундах, несмотря на поражение со счётом 0:2.



У Liquid сильные игроки, но nitr0 заметно выпадает. Это может сказаться на результате команды. Касаемо NiP, вся пятёрка играет примерно на одном уровне. Шведы обыграли FaZe со счётом 2:0, а Team Liquid отдали им одну карту. Но стоит отметить, что в первом случае NiKo и broky отыграли не лучшим образом, а против жидких были в числе лидеров. Не думаю, что одна их этих команд способна обыграть Astralis в финале, но Liquid были к этому максимально близки. Поэтому я думаю, что хотя бы с NiP они должны справиться под конец года…