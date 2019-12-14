«Челси» — «Борнмут»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги

Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Борнмут».



Ставка: обе забьют и победа «Челси» за 2.48.



«У «Борнмута» сейчас самая тяжёлая серия поражений (5), с тех пор как они вышли в АПЛ. Не очень удивляет, что они проиграли «Ливерпулю», но стоит обратить внимание на манеру поражений — слишком много ошибок допускает команда в обороне.



То же самое можно сказать и про «Челси» — один сухой матч из 11. И только что проигрыш на «Гудисоне», но этот исход можно объяснить импульсом, который «Эвертон» получил после назначения нового тренера. Однако это третье поражение «Челси» в четырех матчах АПЛ. Но на «Стэмфорд Бридж» «Челси» выглядит иначе.



Учитывая проблемы «Челси» в обороне и общую ситуацию в «Борнмуте», который пытается выбраться из ямы, но тоже есть сложности в игре в обороне, поставлю на «обе забьют и победа «Челси».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.