«Челси» — «Борнмут»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги

Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Борнмут».
Ставка: обе забьют и победа «Челси» за 2.48.
«У «Борнмута» сейчас самая тяжёлая серия поражений (5), с тех пор как они вышли в АПЛ. Не очень удивляет, что они проиграли «Ливерпулю», но стоит обратить внимание на манеру поражений — слишком много ошибок допускает команда в обороне.
То же самое можно сказать и про «Челси» — один сухой матч из 11. И только что проигрыш на «Гудисоне», но этот исход можно объяснить импульсом, который «Эвертон» получил после назначения нового тренера. Однако это третье поражение «Челси» в четырех матчах АПЛ. Но на «Стэмфорд Бридж» «Челси» выглядит иначе.
Учитывая проблемы «Челси» в обороне и общую ситуацию в «Борнмуте», который пытается выбраться из ямы, но тоже есть сложности в игре в обороне, поставлю на «обе забьют и победа «Челси».
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