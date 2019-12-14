Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: когда бой, какие ставки и коэффициенты

Пресс-служба UFC опубликовала первый официальный постер поединка российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и бывшего временного чемпиона организации Тони Фергюсона. Поединок состоится в Бруклине 18 апреля 2020 года на номерном турнире организации UFC 249.



По оценке букмекеров, Хабиб — фаворит грядущего поединка. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.34. Это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на успех Фергюсона можно за 3.28 (30%).



Ранее Фергюсон выражал желание провести бой с Нурмагомедовым в декабре 2019 года. Бой между спортсменами срывался уже четыре раза. В последний раз, в апреле 2018 года, Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.



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Нурмагомедов — Фергюсон. Ставка на бой и прогноз на будущее Хабиба Американец очень хорош, но хватит ли этого для победы над Хабибом?