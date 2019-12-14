Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: когда бой, какие ставки и коэффициенты

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: когда бой, какие ставки и коэффициенты
Ставки / Прогнозы 0

Пресс-служба UFC опубликовала первый официальный постер поединка российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и бывшего временного чемпиона организации Тони Фергюсона. Поединок состоится в Бруклине 18 апреля 2020 года на номерном турнире организации UFC 249.

По оценке букмекеров, Хабиб — фаворит грядущего поединка. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.34. Это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на успех Фергюсона можно за 3.28 (30%).

Ранее Фергюсон выражал желание провести бой с Нурмагомедовым в декабре 2019 года. Бой между спортсменами срывался уже четыре раза. В последний раз, в апреле 2018 года, Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Нурмагомедов — Фергюсон. Ставка на бой и прогноз на будущее Хабиба
Американец очень хорош, но хватит ли этого для победы над Хабибом?
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019