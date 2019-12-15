Россия – Финляндия: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала 2019 года Россия – Финляндия.



Ставка: победа Финляндии в основное время за 3.70.



«Мне повезло. Я рос и играл в хоккей в те времена и в тех климатических условиях, когда играли в основном на улице. Коробки были в каждом дворе, обслуживались исправно, форма и защита была в каждой школе, как и весьма дорогостоящие во все времена клюшки. Их было столько, что по весне в школьных командах проходила раздача инвентаря, надо было всё полностью списать, чтобы на следующий сезон получить не меньше.



На всю Мурманскую область в те времена были три закрытые арены, причём под определение «арены» подпадала только одна, в областном центре. Две другие были, по сути, финскими хранилищами, но тогда, в начале 80-х, это считалось большой роскошью.



Играть под крышей было здорово: цивилизация, тепло в раздевалке, тепло на лавке. Не надо надевать зимнюю шапку под шлем, тёплый свитер и ватные штаны — под форму. Но самое главное — коньки можно было надевать на босу ногу, и ноги не замерзали. А ведь на открытых площадках надевали по два носка, один шерстяной, а при температуре ниже минус 15 между носками засовывали специально скомканную газету, которая прекрасно удерживала тёплый воздух.



В общем, на арене всё было замечательно, за исключением одного: в первом периоде все задыхались, и, чтобы продышаться, уходила целая двадцатиминутка. Привыкали достаточно быстро, но какой же был кайф, когда после арены возвращались на морозную открытую площадку. Дышали ведь полной грудью, смены из 30-секундных превращались в двух- и трёхминутные, и никто не уставал.



Поэтому можно не сомневаться: наша команда в Санкт-Петербурге полетит и не будет чувствовать трёх-четырёх лишних килограммов, которые добавятся вместе с тёплой одеждой, хоть декабрь нынче и тёплый. Но не будем забывать, что финны тоже полетят. И им это будет в кайф и привычно: в Финляндии, как это было в СССР, коробки стоят в каждом дворе. А у нас, извините, их почти не осталось.



У финнов собралась весьма крепкая команда. Звёзд нет, но все на месте и каждый спокойно делает свою работу, причём на совесть. У нас пока какая-то аморфная субстанция, то не играющая в первом периоде, то проваливающая второй. Еврохоккейтур подходит к экватору, а сборная России ещё ни разу не выиграла в основное время. Вы продолжаете верить в тренерский талант Алексея Кудашова?



Финны победят, хоть за наших будет болеть весь Питер. Мы опять провалим какой-то период, и финнам этого будет достаточно. Проигрыш будет обидным и в основное время».



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