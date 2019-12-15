«Ювентус» — «Удинезе»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Известный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 16-го тура Серии А сезона-2019/20 «Ювентус» — «Удинезе».
Ставка: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2,5 гола за 2.04.
«Ювентус» в середине недели в Лиге чемпионов переиграл «Байер», и снова давление с команды чуть-чуть спало. Но «старая синьора» по-прежнему занимает второе место в Серии А, и это давит на клуб, на игроков.
«Ювентус», безусловно, должен обыграть «Удинезе». Плюс болельщики очень ждут голов: Маурицио Сарри обещал, что команда будет показывать футбол другого качества.
Предположил бы, что в этом матче туринцы могут раззабиваться. Тем более «Удинезе», хотя в последнее время и меняются в лучшую сторону, — не самая сильная команда с точки зрения обороны. Попробовал бы взять индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2,5 гола».
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