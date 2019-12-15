«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Георгия Черданцева на матч 17-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Арсенал» не проиграет за 2.87.



«Очень сложно делать прогноз на матч, в котором совершенно не понятно, с какой мотивацией выйдет одна из команд.



Я имею в виду «Арсенал». Потому что говорят о назначении нового тренера. Карло Анчелотти то ли подпишут в ближайшее время, то ли не в ближайшее. Но в таком состоянии команде, конечно, очень сложно готовиться к матчу. Понятно, если перед «Вест Хэмом» они смогли как-то сплотиться и сыграть за Фредди Юнгберга. Они выиграли этот матч (на мой взгляд, довольно неожиданно). Но теперь не очень понятно, в чём мотивация (если вопрос с Юнгбергом, скорее всего, решен).



Поэтому матч – гадание на кофейной гуще. «Сити» не в лучшем состоянии. Победа с крупным счётом над «Загребом» из логики игры вовсе не вытекала. Просто «Сити» за счёт мастерства своих игроков реализовал свои моменты. А в остальном серия у команды не очень хорошая.



И если бы не вся эта катавасия с тренером у «Арсенала», то я бы смело брал как минимум то, что «Арсенал» не проиграет. Но ситуация внутри команды делает очень затруднительным прогноз на этот матч.



Я бы всё-таки рискнул и в любом случае поставил на то, что «Арсенал» не проиграет. Если это последний матч Юнгберга в качестве и.о. главного тренера, значит, команда тоже за него постарается побороться. В общем, беру «Арсенал» не проиграет».



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