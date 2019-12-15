«Фиорентина» — «Интер»: прогноз Георгия Черданцева на матч итальянской Серии А

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Интер».
Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.82.
«Фаворит, конечно, «Интер». Лидер чемпионата будет делать все возможное, чтобы встретить Рождество в качестве лидера. Для Антонио Конте это было бы прекрасным началом карьеры в новой команде. «Интер» не сумел воспользоваться тем, что «Барселона» привезла на матч в Милан второй состав, не использовал свои возможности и вылетел из Лиги чемпионов. Теперь нужно сфокусироваться на борьбе в верхней части турнирной таблицы. Про скудетто пока говорить рано.
Если бы матч проводился лет 20 назад, можно было бы порассуждать. А сейчас «Фиоретина» — команда среднего класса. Не располагает подбором серьёзных исполнителей. Поэтому мотивация для «Фиоретины» — серьёзное дело. Игра с лидером. Думаю, на своём поле клуб поборется с «Интером». Не рискнул бы однозначно сказать, что «Интер» выиграет. А вот голы должны быть.
Если посмотреть статистику встреч этих команд за последнее время, там потрясающие результаты: то 3:3, то 5:4. «Барселона» вторым составом создала у ворот «Интера» достаточное количество моментов, да и «Интер» совершал много подходов к воротам «Барсы». Думаю, во Флоренции должна быть весёлая, интересная игра, с моментами. А значит, стоит ждать голы».
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