«Кальяри» — «Лацио»: прогноз Александра Аксенова на встречу Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч 16-го тура Серии А сезона-2019/20 «Кальяри» — «Лацио».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.00.



«Просто фантастическая игра, потому что обе команды проводят блестящий сезон в Серии А. «Лацио» на данный момент на третьей строчке, а «Кальяри» на четвёртой. Разрыв четыре балла, поэтому будет супербитва, с учётом того, что обе команды готовы замахнуться на многое.



Насчёт скудетто большие сомнения, а вот борьба за Лигу чемпионов вполне возможна. Напомню, что «Кальяри» живёт воспоминаниями – 50 лет назад команда выиграла скудетто, поэтому команда испытывает ностальгические нотки. Команда проводит хороший сезон, очень сбалансированный состав, есть результаты, есть характер – нередко команда отыгрывалась и сравнивала счёт, проигрывая по ходу матча.



«Лацио» вылетел из Лиги Европы, но великолепную форму демонстрирует в Серии А – семь подряд побед. Очень много голов забивает команда, никого не боится, даже «Ювентус» обыграли 3:1. Здесь у нас перспектива увидеть очень результативный матч. Попробую поставить на то, что второй тайм будет результативнее первого», — сказал Аксенов.



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