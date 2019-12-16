«Кальяри» — «Лацио»: прогноз Александра Аксенова на встречу Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч 16-го тура Серии А сезона-2019/20 «Кальяри» — «Лацио».
Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.00.
«Просто фантастическая игра, потому что обе команды проводят блестящий сезон в Серии А. «Лацио» на данный момент на третьей строчке, а «Кальяри» на четвёртой. Разрыв четыре балла, поэтому будет супербитва, с учётом того, что обе команды готовы замахнуться на многое.
Насчёт скудетто большие сомнения, а вот борьба за Лигу чемпионов вполне возможна. Напомню, что «Кальяри» живёт воспоминаниями – 50 лет назад команда выиграла скудетто, поэтому команда испытывает ностальгические нотки. Команда проводит хороший сезон, очень сбалансированный состав, есть результаты, есть характер – нередко команда отыгрывалась и сравнивала счёт, проигрывая по ходу матча.
«Лацио» вылетел из Лиги Европы, но великолепную форму демонстрирует в Серии А – семь подряд побед. Очень много голов забивает команда, никого не боится, даже «Ювентус» обыграли 3:1. Здесь у нас перспектива увидеть очень результативный матч. Попробую поставить на то, что второй тайм будет результативнее первого», — сказал Аксенов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 16 декабря 2019
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:00
- 15 декабря 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:31
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 14 декабря 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30