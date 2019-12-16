«Милуоки» — «Даллас»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 «Милуоки» — «Даллас».



Ставка: меньше 232 очков в матче за 1.65.



«Милуоки» располагается на 1-м месте Востока, 24 победы и 3 поражения. Команда тренера Майка Буденхольцера занимает 1-е места в Лиге по результативности (121,2 о/м) и по подборам. В последнем матче не выходил на площадку основной разыгрывающий «Милуоки» Эрик Бледсоу, он выбыл минимум на 2 недели. Вместо в стартовой пятерке появился Донте Дивинченцо и сыграл хорошо. Его партнером по задней линии был Уэсли Мэттьюз. В передней линии состав не меняется с начала сезона: легкий форвард Крис Миддлтон, мощный форвард Янис Адетокумбо, центровой — Брук Лопес. Интересно, что только Адетокумбо проводит на площадке в среднем более 30 минут. Остальные игроки стартовой пятерки — меньше. Этот факт только подчеркивает глубину ротации «Милуоки».



У тренера Буденхольцера широкий выбор замен. Есть еще 2 разыгрывающих — Пэт Коннотон и Фрэнк Мэйсон. Два атакующих защитника — Джордж Хилл и Кайл Корвер. Два легких форварда — Стерлинг Браун и Ди Джей Уилсон. Мощный форвард Эрсан Ильясова и центровой Робин Лопес. Я думаю6 что такие игроки, как Пэт Коннотон, Стерлинг Браун и Джордж Хилл в некоторых командах НБА выходили бы в стартовых составах. «Милуоки» атакует очень быстро. Забирая отскок под своим щитом, команда тут же ускоряется. При этом снайперы располагаются на тех точках, откуда предпочитают атаковать издали. Но если бросок по каким-то причинам не прошел, то ждут второй эшелон влице Адетокумбо. В позиционном нападение он же является первой опцией. Однако хочется отметить, что снайперы — Миддлтон, Мэттьюз или выходящие на замену Браун и Корвер, совершают массу передвижений вдоль лицевой линии. У игрока, владеющего мячом, всегда есть 2-3 опции для продолжения атаки.



«Даллас» находится на 3-м месте Запада, 17 побед и 8 поражений. Команда тренера Рика Карлайла занимает 3-е место в Лиге по результативности — 118,1 о/м и по подборам.



«Даллас» в предыдущем матче потерял своего лидера Луку Дончича. По предварительным данным он пропустит нескольок недель. Однако без него нападение Далласа не будет столь результативным. В стартовой пятерке на месте разыгрывающего может выйти любой из трех 1-х номеров, которые есть в распоряжении: Сет Карри, Джей Джей Бареа или Джален Брансон. Место атакующего защитника прочно занимает Тим Хардуэй. У «Далласа» достаточно глубокая ротация. Хардуэя могут менять Делон Райт или Кортни Ли.



В передней линии выходят легкий форвард Джастин Джексон, мощный форвард макси Клебер и центровой Бобан Марьянович. Кроме Дончича травмирован и 3-й номер Райан Брокхофф. «Даллас» любит и умеет играть быстро. Только такого дирижера быстрых прорывов, как Дончич, в команде больше нет. Это скажется на уменьшении результативности. А вот в краске будет серьезная борьба. Особенно интересно будет посмотреть на дуэль Адетокумбо и Порзингиса», — сказал Гомельский.



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