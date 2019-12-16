Эксперты: Мария Ласицкене вряд ли решится на смену спортивного гражданства

После решения ВАДА об отстранении России на четыре года от спорта трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила с жёстким открытым письмом в адрес спортивных властей России. Спортсменка пропустила Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, а теперь под угрозой её поездка в Токио в 2020 году.



Букмекеры принимают ставки на то, что Ласицкене может сменить спортивное гражданство. Правда, вероятность этого, по мнению аналитиков, не так высока. Поставить на то, что Мария всё же решится на этот крайний поступок, можно с коэффициентом 3.20. Это примерно 29% вероятности. Сделать ставку на то, что прыгунья в высоту продолжит выступать с российским гражданством, можно за 1.30 (71%).



Ранее тренер Ласицкене Геннадий Габрилян заявлял, что спортсменка не будет менять спортивное гражданство.



«Речь ни в коем случае не идёт о смене гражданства, Маша была, есть и будет патриотом своей страны, она надеется, что национальная федерация будет работать правильно, будет на высоте», — заявлял наставник.



Сама Ласицкене отмечала, что может уехать тренироваться за границу, чтобы иметь возможность выступать на крупнейших соревнованиях.



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