«Куньлунь» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — «Адмирал».



Ставка: победа «Куньлунь» в основное время за 2.35.



«Владивостокский клуб, как, к слову, и китайский, был создан на пустом месте в рекордные сроки. Приморцам для этого надо было еще построить приличную арену, а товарищам из Поднебесной и этого не нужно было делать. Ну, в Китае другие размеры, там, «небольшая диверсионная группа» включает в себя, в том числе, и мотострелковую дивизию, а арена на 10 тысяч зрителей настолько маленькая, что их планируют строить в каждой деревне. И, между прочим, уже вовсю строят.



«Адмирал» родился на два года раньше «Куньлуня», и к моменту появления на свет последнего успел изрядно заматереть в КХЛ. Поэтому преимущество своего возраста поначалу использовал весьма уверенно, если не сказать «нагло». Потом, конечно, китайцы тоже пооббились, и стали периодически «отгружать» приморцам «оборотки». В итоге получилась такая картина: во Владивостоке «Адмирал», конечно, орел, и в целом китайцев там лупит. В Поднебесной же картина «серединка на половинку», то есть, лупцуют друг друга по очереди.



В прошлом сезоне соперники встречались между собой пять раз (и не спрашивайте меня, как такое может быть, в нашем хоккее может быть по-любому), три матча прошли в Китае, два – в России. Счет по победам соответствующий: 3-2 в пользу «Куньлуня». В нынешнем сезоне «Адмирал» уже успел победить два раза, но оба этих раза случились во Владивостоке. Теперь-то картина будет совсем другой.



Добавим сюда тот небольшой факт, что «Куньлунь», в отличие от «Адмирала», в зону плей-офф не входит. Но от приморцев, занимающих, на минуточку, шестое место на Востоке, их отделяет всего-то одно очко. Одно-единственное. И от шестого места, и от всей зоны плей-офф. А это означает, что очки «Куньлуню» нужны гораздо больше. Что и делает его фаворитом домашнего матча.



Китайские товарищи победят. Трудно, мучительно, с преимуществом в одну шайбу – зато в основное время», — сказал Лебедев.



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