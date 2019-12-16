Аналитики: «Ливерпуль» — фаворит в 1/8 финала ЛЧ против «Атлетико»

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Жребий свёл в 1/8 финала «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико».
По оценке экспертов, у команды Юргена Клоппа больше шансов выйти в четвертьфинал турнира. Поставить на то, что дальше пройдёт «Ливерпуль», можно с коэффициентом 1.43. Это примерно 65% вероятности. Сделать ставку на то, что по итогам двух игр сильнее окажутся подопечные Диего Симеоне, можно за 2.85 (35%).
Первый матч серии пройдёт в Мадриде. В нём, согласно оценкам экспертов, также выше шансы англичан. Сделать ставку на команду Клоппа можно за 2.45, а на испанцев — за 2.90. Вероятность ничейного исхода аналитики оценили коэффициентом 3.30.
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