Букмекеры: «Бавария», скорее всего, победит «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 16 декабря, в швейцарском городе Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Жребий свёл в первом раунде плей-офф лондонский «Челси» и мюнхенскую «Баварию».
По оценке аналитиков, у немецкого клуба больше шансов в противостоянии. Поставить на то, что дальше пройдёт «Бавария», можно с коэффициентом 1.22. Это примерно 78% вероятности. Сделать ставку на то, что в четвертьфинал пройдут англичане, можно за 4.30 (22%).
Первый матч серии пройдёт в Лондоне. В нём, согласно оценкам экспертов, у баварцев также больше шансов победить. Сделать ставку на немецкую команду можно за 1.95. Вероятность победы англичан и ничейного исхода аналитики оценили одинаковым коэффициентом 3.70.
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