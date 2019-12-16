Аналитики: «Тоттенхэм» — фаворит серии 1/8 финала ЛЧ против «РБ Лейпцига»
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. По её итогам определилась пара «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг».
По оценке аналитиков, у команды Жозе Моуринью чуть больше шансов в этом противостоянии. Поставить на то, что дальше пройдёт английский клуб, можно с коэффициентом 1.57. Это примерно 60% вероятности. Сделать ставку на то, что в четвертьфинал пройдёт немецкая команда, можно за 2.40 (40%).
Первый матч серии пройдёт в Лейпциге. В нём, согласно оценкам экспертов, шансы англичан куда выше. Сделать ставку на подопечных Моуринью можно за 1.85, а на немцев или на ничью — за 3.90.
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