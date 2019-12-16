Эксперты: «Манчестер Юнайтед» — фаворит Лиги Европы после жеребьёвки 1/16 финала

Сегодня, 16 декабря, в швейцарском городе Ньоне состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы. По её итогам букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.



По оценке аналитиков, главный фаворит турнира — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу команды Уле-Гуннара Сульшера в Лиге чемпионов можно за 7.00. Это примерно 12% вероятности. В 1/8 финала манкунианцы сыграют с бельгийским «Брюгге» (100.00, 1%).



В числе главных фаворитов турнира также лондонский «Арсенал» (7.50, 11%), «Севилья» (8.50, 10%) и «Интер» (10.00, 9%). На «Аякс» можно сделать ставку за 12.00 (7%), а на итальянскую «Рому» — за 15.00 (6%).



Поставить на успех английского «Вулверхэмптона» можно с коэффициентом 18.00 (5%). Шансы «Байера» и «Порту» аналитики оценили коэффициентом 25.00 (4%). На «Айнтрахт» и «Бенфику» можно сделать ставку за 30.00 (3%). На победу донецкого «Шахтера» предлагается коэффициент 35.00 (3%).



Полные результаты жеребьёвки 1/16 финала можно посмотреть здесь.



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