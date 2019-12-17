Поражение России от Швеции в матче Евротура принесло клиенту БК 3 млн рублей

Клиент букмекерской конторы ФОНБЕТ сделал ставку типа ординар на сумму 1 млн рублей на матч Евротура Швеция — Россия. Игрок выбрал победу «тре крунур» с учётом овертайма и буллитов с коэффициентом 3.00.
Благодаря шайбам Андре Петерссона, Даниэля Бродина и Мальте Стрёмвалля шведы повели со счётом 3:0. Точные выстрелы Вадима Шипачёва и Кирилла Капризова позволили России сократить отставание. Укрепил преимущество «тре крунур» Даниэль Заар. Команда Алексея Кудашова ответила лишь одной шайбой Капризова и уступила со счётом 3:4.
Таким образом, со ставки на сумму 1 млн рублей клиент БК получил 3 млн рублей. Чистая прибыль игрока составила 2 млн рублей.
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