СКА — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Северсталь».
Ставка: победа СКА минимум в 4 шайбы за 3.05.
«В последний раз «Северсталь» в регулярном чемпионате КХЛ обыгрывала СКА 18 ноября 2012 года. После этого было 18 матчей, в которых побеждали питерцы. Сюда же можно добавить ещё две серии плей-офф, выигранные СКА в одну калитку и насухо, то есть ещё 8 побед в копилку питерцев. Итого 26.
Что же касается побед в Северной столице, то последняя таковая для «Северстали» датируется 11 января 2012 года. Всего же преимущество питерцев по количеству побед аккурат четырёхкратное. Оно было бы больше, если бы в начале двухтысячных «Северсталь» не ходила среди лидеров отечественного хоккея.
В общем, «свой клиент» в чистом, первозданном виде. Определение это разъяснено мною много раз и, надеюсь, в дальнейших уточнениях не нуждается. Быть может, череповчанам следовало понадеяться на Кубок Первого канала (который меньше всего нужен самому Первому каналу), но увы. Во-первых, в сборной не так уж и много представителей СКА. Во-вторых, последний матч домашнего этапа Евротура сборная России провела в Питере. То есть никуда ехать после этого не придется.
В общем, всё тут ясно. СКА просто обязан побеждать, хотя бы потому что домашнее поражение от «Северстали» с такой статистикой «междусобойчиков» вызовет язвительный хохот всего прогрессивного человечества. Причём победить СКА должен мало того что в основное время, так ещё и с хорошим преимуществом не менее чем в четыре шайбы», — сказал Лебедев.
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