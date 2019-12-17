«Боруссия» Д – «РБ Лейпциг»: прогноз Владислава Радимова на игру Бундеслиги

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д – «РБ Лейпциг».
Ставка: ТБ 4 гола за 3.10.
«В очередном туре немецкой Бундеслиги нас ожидает противостояние «Боруссии» из Дортмунда и «Лейпцига». Советую всем любителям футбола посмотреть этот поединок. Я ожидаю от него высоких скоростей, огромного количества опасных моментов и забитых голов. Обе команды обладают громадным потенциалом, у них отличные исполнители в атакующей линии. Оба клуба обеспечили себе путёвки в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому все силы бросят на достижение поставленных задач в первенстве Германии.
И Дортмунду, и Лейпцигу в этом сезоне вполне по силам побороться за чемпионский титул. А значит, результат очного противостояния принимает особое значение. А так как философия клубов не позволяет играть от обороны даже в принципиальнейших матчах, футболисты будут делать то, что они умеют лучше всего, – создавать опасные моменты и забивать голы. Поэтому я уверен, что команды порадуют нас как минимум четырьмя забитыми голами», — сказал Радимов.
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