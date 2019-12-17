«Унион» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на встречу Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Унион» — «Хоффенхайм» в 16-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Хоффенхайма» с форой (0) за 2.03.
«Любопытная игра в Бундеслиге. «Хоффенхайм» сейчас переживает непростой период, понятный для молодой команды, для клуба, который существует не так много лет. Большие успехи были с предыдущим тренером, сейчас команда учится жить без него. И процесс этот не очень гладким получается. Но все-таки, думаю, ситуация не дошла до того, чтобы «Унион» считался здесь фаворитом, пусть он и здорово проводит первый круг.
На мой взгляд, силы здесь сопоставимы. «Унион», конечно, будет в большом ажиотаже играть, перед своей публикой. Это последняя игра на своем поле перед каникулами. Хочется точку красивую поставить.
Но, думаю, у «Хоффенхайма» есть шансы поймать соперника на некотором недостатке опыта. Учитывая то, как распределены коэффициенты, предложил бы поставить на «Хоффенхайм» с форой (0) и коэффициентом 2,03. Мне кажется, это очень хороший и достойный вариант», — сказал Андронов.
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