«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на игру Кубка английской лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2019/20 «Астон Вилла» — «Ливерпуль».
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и обе забьют за 1.80.
«В последнее время случались победы клуба из Бирмингема в очном противостоянии. Это касалось, опять-таки, не Премьер-лиги, а кубковых соревнований. К моему удивлению, в Англии букмекеры ставят на бирмингемцев, рассчитывая на то, что у «Ливерпуля» может выйти второй состав, который неконкурентоспособен по сравнению с «Астон Виллой». Не знаю, какие ещё могут быть основания.
На мой взгляд, Кубок лиги для «Ливерпуля» второстепенно значимое соревнование, с учетом календаря и жалоб Клоппа на него. Поставить однозначно на «Астон Виллу» я бы не рискнул. Я бы взял другую ставку в этой игре — обе команды забьют, и бирмингемцы не проиграют. Вот такая история мне кажется более любопытной. Речь, разумеется, об основном времени матча», — сказал Казаков.
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