Голосовой помощник Алиса учит делать прогнозы на спорт

БК ФОНБЕТ стала первой букмекерской компанией, которая внедрила свой навык в голосового пользователя Алиса от компании «Яндекс».



«Алиса, спроси у ФОНБЕТ» — услышав эту фразу, голосовой помощник от «Яндекс» откроет пользователям навык ФОНБЕТ. Алиса всегда подскажет, когда ближайший матч, расскажет о раскладе сил, сообщит счет по ходу игры и даже даст прогноз на исход события.



Любой желающий может получить информацию о текущих акциях компании, а новые клиенты могут воспользоваться обучающим блоком. Алиса с удовольствием расскажет, что такое П1, маржа, фора и другие букмекерские термины.



Навык ФОНБЕТ уже доступен вам в мобильном приложении «Яндекс» и в колонках «Яндекс.станция», достаточно сказать: «Алиса, спроси у ФОНБЕТ» или «Алиса, запусти навык ФОНБЕТ».