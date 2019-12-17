Голосовой помощник Алиса учит делать прогнозы на спорт

БК ФОНБЕТ стала первой букмекерской компанией, которая внедрила свой навык в голосового пользователя Алиса от компании «Яндекс».
«Алиса, спроси у ФОНБЕТ» — услышав эту фразу, голосовой помощник от «Яндекс» откроет пользователям навык ФОНБЕТ. Алиса всегда подскажет, когда ближайший матч, расскажет о раскладе сил, сообщит счет по ходу игры и даже даст прогноз на исход события.
Любой желающий может получить информацию о текущих акциях компании, а новые клиенты могут воспользоваться обучающим блоком. Алиса с удовольствием расскажет, что такое П1, маржа, фора и другие букмекерские термины.
Навык ФОНБЕТ уже доступен вам в мобильном приложении «Яндекс» и в колонках «Яндекс.станция», достаточно сказать: «Алиса, спроси у ФОНБЕТ» или «Алиса, запусти навык ФОНБЕТ».
- 17 декабря 2019
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:30
- 16 декабря 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
17:05
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:34
-
14:00
-
13:00