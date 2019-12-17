«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз голосового помощника Алисы на матч Кубка лиги

Голосовой помощник «Яндекса» Алиса сделала прогноз на матч 1/4 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.40.



«В матче команды «Ливерпуль» с командой «Астон Вилла», который пройдёт сегодня и начнётся в 22:45, команда «Ливерпуль» проиграет», — сказала Алиса.



БК ФОНБЕТ стала первой букмекерской компанией, которая внедрила свой навык в голосового пользователя «Алиса» от компании «Яндекс».



«Алиса, спроси у ФОНБЕТ» — услышав эту фразу, голосовой помощник от «Яндекс» откроет пользователям навык ФОНБЕТ.



Навык ФОНБЕТ уже доступен в мобильном приложении «Яндекс» и в колонках «Яндекс.станция», достаточно сказать: «Алиса, спроси у ФОНБЕТ» или «Алиса, запусти навык ФОНБЕТ».



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