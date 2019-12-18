«Торпедо» – «Барыс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» – «Барыс».



Ставка: победа «Барыса» в матче за 2.00.



«Обе команды находятся в хорошем состоянии. Я считаю, что это матч примерно равных соперников.



«Барыс» очень хорошо играет в этом сезоне, находится вверху турнирной таблицы Восточной конференции. Для меня большой сюрприз, что у «Барыса» в этом сезоне такая сильная команда. Она показывает стабильные результаты, в каждом матче бьётся за очки и вполне может остаться в первой четвёрке по итогам регулярного чемпионата, потому что «Металлург» и «Автомобилист» играют хуже, чем от них ожидали.



У «Торпедо» перед перерывом на матчи сборных была неудачная серия игр, когда нижегородцы потерпели четыре поражения подряд, и не думаю, что они прервут её в матче с «Барысом». Казахстанская команда, наоборот, перед паузой одержала две победы, обыграв в гостях «Сочи» и «Авангард». Сейчас против «Торпедо» они для меня фавориты. В перерыве на матчи сборных они восстановили силы и сейчас смогут продолжить набирать очки.



Важным моментом станет тот факт, что травмирован один из лучших нападающих «Торпедо» Михаил Варнаков, который не сможет сыграть в этом матче. Его отсутствие точно повлияет на результат поединка. Он обычно проводит много времени на льду, набирает большое количество очков, поэтому это большая потеря для команды Дэвида Немировски. В целом это матч равных команд, будет много борьбы. В таких противостояниях исход решают ведущие игроки. А так как не играет Варнаков, то в этом плане преимущество на стороне «Барыса».



«Барыс» здорово играет на выезде и сможет одержать победу, хотя, возможно, она будет добыта уже за пределами основного времени. Казахстанский клуб хорошо действует в атаке. Думаю, он сможет забросить в этом матче как минимум три шайбы», — сказал Вуйтек.



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