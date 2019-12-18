«Торпедо» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Барыс».
Ставка: победа «Торпедо» в матче за 1.80.
«Вся история взаимоотношений нижегородского и казахстанского хоккея сублимировалась в прошлогоднем семиматчевом четвертьфинале. В прошлом сезоне, если кто забыл, Нижний Новгород вновь стал в КХЛ восточным городом и вновь лишь на один сезон. «Торпедо» и «Барыс» встретились на первом этапе Кубка Гагарина, и им понадобилось все семь матчей.
Так вот, во всех тех семи матчах победили хозяева, и «Барыс» пошёл дальше потому, что занял в регулярке место повыше, начинал и заканчивал серию плей-офф дома и провёл на один домашний матч больше. И это, в принципе, квинтэссенция нижегородско-казахстанского противостояния, где простых матчей не бывает, сюжет может быть абсолютно любым, четыре шайбы отыгрываются как нечего делать, результат получается «на тоненького», но почему-то всегда побеждают хозяева.
Нет, конечно, исключения бывают как в одну, так и в другую сторону, куда же без них. Но это тот самый случай, когда исключения лишь подчёркивают правило. И в начале октября соперники это правило в очередной раз подтвердили в столице братского Казахстана, где «Барыс» выиграл 2:1.
Теперь по закону жанра должны выигрывать нижегородцы. А закон жанра – штука настолько серьёзная, что бессмысленно смотреть, как в целом по таблице идут соперники, у кого что и как получается. Ну да, «Барыс» в последнее время поднажал, выиграл пять матчей из шести последних. «Торпедо», наоборот, болталось, как цветок в проруби, проиграв пять из шести последних матчей. Но всё это не играет никакой роли. Закон жанра требует, чтобы «Торпедо» победило «на тоненького», то есть в одну шайбу, а уж в основное время или за его пределами – решайте сами», — сказал Лебедев.
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