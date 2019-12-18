«Монтеррей» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч клубного чемпионата мира

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Монтеррей» — «Ливерпуль» клубного чемпионата мира ФИФА.
Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.38.
«Матч пройдёт в Катаре. «Монтеррей» уже успел провести одну встречу — с катарской командой «Аль-Садд» и победил 3:2. Показал, что есть у команды хорошая реализация, но большие проблемы с обороной. И стоит обратить внимание, сколько забил «Аль-Садд» мексиканскому чемпиону.
Я думаю, что всё в этой игре предопределено. Но я бы всё-таки обратил внимание на длинную серию без поражений у «Монтеррея» — у них 14 матчей без поражений. Но и «Ливерпуль» не так прост — 19 игр без поражений.
«Ливерпуль» может стать первой английской командой, которая выиграет клубный чемпионат мира за долгое время. Думаю, что «Ливерпуль» эту стадию пройдёт, нас ждёт результативная игра — обе забьют и победа «Ливерпуля», — сказал Казанский.
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