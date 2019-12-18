«Барселона» или «Реал»? Научись делать ставки в Академии «Чемпионата»!

«Чемпионат» создал для вас Академию. Это игровое обучение ставкам на спорт. Вы смотрите видеоуроки, сдаёте тесты, набираете очки опыта и повышаете свой ранг в Академии. Соревнуйтесь с другими читателями и побеждайте в турнирной таблице!



Преподаватели Академии ставок:

Александр Вишневский, эксперт по чемпионату Испании и профессиональный игрок

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»

Олег Клепиков, нейропсихолог

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»

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