«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».



Ставка: «Ак Барс» забросит минимум 3 шайбы за 1.82.



«За неделю нам предстоит увидеть сразу два «зелёных дерби». Я думаю, вы в курсе, что «Ак Барс» и «Салават» сыграют ещё и в Давосе. Хорошая вывеска для экспорта Континентальной лиги. Будет круто, я уверен.



Первая игра состоится в Казани. Матч пройдёт не на новом месте, а в самом старом дворце. Там, где «Ак Барс» завоёвывал свои первые медали. Это, конечно, круто, это история ретроматчей.



Это будет непривычно для юлаевцев. «Ак Барсу» тоже будет непросто, но я не исключаю, что они там даже тренировались перед этой серией. Это настоящее преимущество своей площадки. К тому же дома «Ак Барс» всегда играет результативно.



Стоит присмотреться к ставке на тотал «Ак Барса» больше 2,5 шайбы. Иначе «Салават» на таком льду не победить», — сказал Казанский.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз: казанцы выиграют «зелёное дерби» Главная надежда уфимцев — Юха Метсола, в остальном преимущество казанцев не вызывает сомнений.