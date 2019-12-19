«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

Сегодня, 19 декабря, в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» примет «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.



«Зелёное дерби» по праву считается украшением КХЛ, так как из года в год держит высочайшую планку по эмоциям и накалу страстей. Вот только в нынешней ситуации шансы одной из команд кажутся гораздо предпочтительнее. Практически все факты и детали указывают в пользу «Ак Барса».



Во-первых, в последнее время хозяин льда как минимум набирает очки, а в большинстве случаев одерживает победу. Этот принцип сработал в восьми предыдущих поединках. Шесть из них закончились выигрышем хозяев, а ещё в двух случаях гости оказались сильнее за пределами основного времени.



Во-вторых, «барсы» банально стабильнее. Нельзя сказать, что у Дмитрия Квартальнова какой-то особенно мощный состав, однако за счёт организации и дисциплины провалы случаются крайне редко. А великолепная бригада вратарей помогает оставаться на плаву в трудные моменты.



В-третьих, у хозяев более глубокий состав. «СЮ» страдает от травм, а центральная ось и вовсе выкошена. В Казани придётся обойтись без Маннинена, Хохрякова, Бурмистрова, Сергеева и Солодухина. Равнозначных (или хотя бы сопоставимых по классу) замен у Николая Цулыгина нет.



Единственный плюс гостей — они уже сыграли после Кубка Первого канала, тогда как «Ак Барс» выйдет на лёд после 11-дневного простоя. В теории хозяевам может потребоваться определённое время на поиск ритма, за которое «СЮ» способен открыть счёт и получить преимущество.



В остальном казанцы смотрятся предпочтительнее, так что играть логичнее всего от фаворита. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1,5) за 2.43 и 1Х + ТБ 4,5 шайбы за 2.55. Как правило, битвы этих соперников получаются результативными: в семи последних случаях забрасывалось как минимум четыре шайбы.



Также проверим победу «Ак Барса» во втором периоде за 2.27: ближние скамейки и поддержка зрителей лишь усложнят задачу гостей. «Салават» постарается действовать от обороны и непременно будет грызть лёд, но основные надежды гостей так или иначе связаны с Юхой Метсолой. Поставьте на это и получите бонус до 10000 рублей!

«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз: казанцы выиграют «зелёное дерби» Главная надежда уфимцев — Юха Метсола, в остальном преимущество казанцев не вызывает сомнений.