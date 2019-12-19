«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».



Ставка: ничья за 4.30.



«К сожалению, мы не знаем, какие метаморфозы произошли с лидером «всея КХЛ» за 11 суток, прошедших со дня последнего матча. Было предельно понятно, что пауза «Ак Барсу» нужна. С победного графика, когда «большие татары» шли по сезону, как по Бродвею, одержав семь побед подряд и десять в 11 последних матчах, они в конце ноября свалились на график середнячка, чередующего победы и поражения. Соперники снизу стали подбираться, и Кубок Первого канала (который меньше всего нужен Первому каналу) пришелся очень кстати, хоть и отобрал у татарстанцев определенные ресурсы в виде призванных на Евротур игроков.



Зато мы точно знаем, что «Салавату» эта пауза на пользу не пошла, поскольку они уже успели после нее отметиться домашним поражением от «Сибири». Перед самыми «каникулами» уфимцы ушли в своеобразный штопор, потерпев пять поражений в семи матчах, и, похоже, до сих пор от этого не оклемались.



То есть пока «Ак Барс» все-таки выглядит фаворитом. Но у «Салавата» будет безусловное преимущество в том, что уфимцам не нужно возвращать игровой тонус. Как бы они ни сыграли с «Сибирью», но игровую практику уже получили, тогда как у «барсов» ее еще нет. И какое-то время точно уйдет на восстановление игровых связей.



Однако мне кажется, что это не должно помешать хозяевам победить. Возможно, и даже скорее всего, «Ак Барс» все-таки проиграет первый период, но в двух остальных свое возьмет. Основное время матча закончится вничью, а уже после татарстанцы дожмут своих принципиальных соперников и вытащат из них второе очко», — сказал Лебедев.



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