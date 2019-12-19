«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» с форой (0) за 3.03.



«Вообще-то, «Авангарду» пауза по случаю Кубка Первого канала (меньше всего нужного самому Первому каналу) была тоже очень нужна. Перед российским этапом Евротура омские балашихинцы должны были если не догонять в турнирной таблице Восточной конференции внезапно засбоивший «Ак Барс», то по крайней мере подбираться к нему вплотную.



Но вместе этого «Авангард» практически продублировал график «больших татар», чем изрядно подпортил себе не только карму, но и позицию единоличного лидера дивизиона Чернышева. Которая даёт, на минуточку, минимум второе место в Восточной конференции. И на сегодняшний момент лучше «Авангарда» по потерянным очкам идёт «Барыс». А ещё идёт «Сибирь» из братского дивизиона Харламова, которая в этом плане конкурентом не является, но у них свои старые счёты.



Кроме того, «Сибирь» вышла из паузы очень даже прилично, обыграв в Уфе «Салават Юлаев». И тут важно, что когда в середине третьего периода новосибирцам надо было удержать преимущество в одну шайбу, они сделали это весьма спокойно и со знанием дела.



Всё это вместе и позволяет нам вывести «Сибирь» в неожиданные фавориты грядущего матча. У новосибирцев ведь будет то, чего не будет у «Авангарда» — игровой тонус. И это может сыграть решающую роль.



Поэтому не совсем храбро, но всё-таки ставлю на выездную победу «Сибири». Пусть и с минимальным преимуществом, но зато в основное время», — сказал Лебедев.



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