СКА — ЦСКА: прогноз Владимира Дехтярева на дерби КХЛ

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на матч СКА — ЦСКА в рамках регулярного сезона КХЛ.
Ставка: минимум 4 шайбы в матче за 1.48.
«Нас ждёт интересный матч, матч лидеров, которые вполне могут весной сыграть в финале Западной конференции. Сейчас об этом говорить рановато.
И та и другая команды ещё недавно переживали спады. У СКА спад завершился давно. Команда одержала огромное количество побед. У ЦСКА спад закончился недавно. Москвичи одержали три победы подряд. При этом я жду очень увлекательный матч.
Обе команды здорово укомплектованы. В первую очередь это касается линии атаки. Плюс у СКА достаточно хороша вратарская линия и некий сбой был в обороне. Сейчас я думаю, что московские «армейцы» преодолели спад и показывают приличный хоккей.
СКА уже набрал обороты и напоминает себя образца прошлого сезона. Хоккей обещает быть интересным. В связи с этим стоит обратить внимание на ставку ТБ (3,5) на сайте ФОНБЕТ. Правда, не стоит забывать, что обе команды неплохо действуют в обороне. Но и Илья Сорокин отлично сейчас себя чувствует. Он отлично провёл матчи второго этапа Еврохоккейтура, помогал сборной, а сейчас может помочь и ЦСКА. В общем, думаю, что тотал больше 3,5 шайбы должен сыграть», — сказал Дехтярев.
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