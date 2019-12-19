СКА — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — ЦСКА.



Ставка: победа СКА за 2.55.



«Всё-таки не совсем правильно сводить матчи лидеров конференций (то есть потенциально генеральные репетиции финалов конференций) не только в один игровой день, но и начинать их практически одновременно. С другой стороны, автор этих строк не понаслышке знает о трудностях, с которыми приходится сталкиваться составителям календарей. На заре КХЛ я проводил журналистское расследование на эту тему, и меня допустили до «исходников» — так сказать, прочувствовать на собственной шкуре, что это такое.



Шёл я туда достаточно смело. Всй-таки за спиной было военное училище, военная академия, теория больших чисел, выстраивание математических моделей и ещё много чего. Задача казалась смешной: есть конечная дата, когда чемпионат должен закончиться, есть паузы для Евротура, Матча всех звёзд и Нового года, есть желаемая дата Матча открытия, которую можно двигать. Игровых дней всяко много больше, чем матчей у каждой команды – в чём тут могут быть проблемы?



А через час я вообще перестал что-то понимать. Потому что, помимо всего вышеназванного, было целое море «хотелок» от клубов, большинство из которых было к применению обязательно. Потому что, скажем, концерт Филиппа Киркорова планируется за год, а иногда и раньше, и его точно не отодвинуть. И новогодние ёлки во дворцах дело серьёзное. И ещё, и ещё, и ещё… После этого я и преисполнился уважения к людям, которые могут всё это удивительным образом объединить в одном документе, удовлетворяющем всех по самую плешь. И теперь даже не злюсь, глядя на то, как в одно и то же время играют «Ак Барс» с «Салаватом» и СКА с ЦСКА.



Предыдущий матч СКА, между прочим, был отличной иллюстрацией того, как приличная команда возвращает себе игровой тонус. Тонус питерцы возвращали два периода, а в третьем «Северсталь» не выдержала. Этих проблем у СКА в следующем матче уже не будет. ЦСКА в Риге смотрелся достаточно тускловато на фоне «никакущего» «Динамо», — сказал Лебедев.



Поэтому – что? Правильно. СКА победит в 13-й раз подряд. Чтобы снова обогнать ЦСКА в турнирной таблице. Там такие качели на вершине олимпа начинаются – мама, не горюй! И ещё: победит СКА с небольшим преимуществом, в лучшем случае в две шайбы, но вполне может быть, что и в одну. Зато – в основное время.

СКА — ЦСКА. Прогноз: Загитова вдохновит москвичей и петербуржцев В трёх предыдущих «армейских дерби» ЦСКА забивал в первом периоде.