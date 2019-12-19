«Тампа-Бэй» — «Даллас»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз».

Ставка: победа «Тампы» в основное время за 1.75.



«Тампа» — очень непредсказуемая команда. Победила в декабре «Нэшвилл» (3:2 ОТ), «Сан-Хосе» (7:1), «Флориду» (2:1), «Бостон» (3:2), «Оттаву» (4:3 ОТ). Кроме «Шаркс», это были натужные выигрыши в одну шайбу. При этом «Лайтнинг» уступили «Миннесоте» (4:5), «Айлендерс» (1:5), «Вашингтону» (2:5). Это были три матча, когда «Тампа» пропускала по пять шайб. Словно команда ломалась, опускала руки, когда не шла игра.



Это говорит о проблемах с психологией. И не просто так «Лайтнинг» пока не попадает в зону плей-офф. Каждое очко даётся им с большим скрипом. Главный тренер Джон Купер в последней встрече сажал в запас своего лидера Никиту Кучерова в третьем периоде, когда тот сначала забил гол, а потом допустил обрез, и «Оттава» забила. Нервничает тренер – каждый матч для него может стать последним, игроки точат зуб, атмосфера в раздевалке не самая хорошая.



Вот «Даллас» уже сменил главного тренера, при Рике Боунессе одержав две победы при двух поражениях. Выиграть у «Нью-Джерси» (2:0) и «Нэшвилла» (4:1), проиграть «Вегасу» (2:3 ОТ) и «Эдмонтону» (1:2). В среднем «Старз» пропускают по полторы шайбы, и мы видим, что задача нового наставника – затянуть болты в обороне.



Последний раз эти команды встречались в Тампе, и в феврале 2019-го хозяева разнесли «Старз» со счётом 6:0. А в Далласе те же «Лайтнинг» в январе 2019-го победили 2:0. То есть «Даллас», имея почти такой же состав, не забил вообще ничего.



Я провёл опрос в своём телеграм-канале. Что же мои читатели думают об этом матче? Проголосовали 392 человека. Тотальное большинство – за победу «Тампы» в основное время (45%). Я бы взял такой же коэффициент. Вижу матч так, что «Даллас» будет запираться как черепаха, а «Лайтнинг» станут взламывать эту оборону: 1,85 – победа «Тампы» в основное время; 1,60 – рискну с кэфом, что в основное время тотал в этом матче будет больше 5,00», — сказал Лысенков.



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