G2 Esports — BIG: прогноз на киберспортивный матч Champions Cup Finals

Сегодня, 19 декабря, в матче группы B турнира Champions Cup Finals сыграют французский коллектив G2 Esports и немецкая команда BIG.



Ставка: победа BIG за 1.40.



G2 не добивались особых успехов в первой половине 2019 года, но и провальными их результаты назвать было нельзя. Но уже на StarLadder Major Berlin 2019 французов было не узнать. G2 добрались лишь до 9-11-го места. И после этого Richard «shox» Papillon ушёл в другую французскую команду — Team Vitality. Недолгое время в качестве замены за G2 Esports играл Fabien «kioShiMa» Fiey. G2 сыграли с ним GG.BET Beijing Invitational — IEM Beijing 2019 Qualifier (2 место) и ESL One New York 2019 (3 место). Затем, уже на роль постоянного игрока, был взят двоюродный брат NiKo — Nemanja «huNter-» Kovač, который показывал хороший уровень игры в команде CR4ZY. DreamHack Masters Malmö 2019 стал первым турниром для нового состава G2 Esports. Французам удалось дойти до 9-12-го места. Для первого раза неплохо, однако слишком уж легко они отдали победу команде Fnatic в полуфинале нижней сетки.



BIG покинул тир-1 сцену, и ему никак не удаётся полностью туда вернуться. Доходило до того, что даже на небольших турнирах у прошлого состава BIG не получалась достигать какого-либо результата, который можно было бы назвать удовлетворяющим. Было много замен, игра и ростер коллектива всегда подстраивались под капитана. Но из-за очередных неудач организация была вынуждена пойти на глобальные перемены. Коллектив покинули Fatih «gob b» Dayik, который являлся капитаном команды BIG, и его хороший друг Denis «denis» Howell. Надо сказать, что уход этих двух игроков читался и напрашивался уже давно. Наконец-то это случилось. С тех пор BIG довольно быстро прогрессируют.



G2 Esports, несмотря на свою нестабильность, всё же является главным фаворитом в своей группе. С момента прошлого матча французов прошло лишь два дня, а им нужно было перелететь с одного континента на другой, поэтому есть огромный риск, что ребята будут не в лучшей кондиции. Будем верить, что парни справятся.