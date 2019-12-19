СКА — ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.55.



«О, такой ответственный матч, интересный, даже важный, наше любимое армейское дерби. Хорошо действуют питерцы, но для ЦСКА эта встреча намного важнее. И с точки зрения психологической, и в целом, по остальным показателям. У московских армейцев сейчас все в порядке с вратарем. Он посильнее, чем у СКА. Намного. В сборной у него тоже положительные эмоции были на Евротуре.



Питерские армейцы достаточно неплохо выступают, но очень нерезультативно, поэтому считаю, что преграда будет у Сорокина очень сильная. Думаю, ЦСКА победит но всего в одну шайбу, не более. Это же настоящая битва Москвы и Питера, серьезный такой спор. В начале декабря в Москве, на ЦСКА Арене, сильнее оказался СКА, но это было до перерыва на российский этап Евротура. Тогда питерцы сильнее себя ощущали. Посему, ЦСКА обязательно захочет реванша. Откладывать в долгий ящик решение вопроса в свою пользу они не намерены. Я не сомневаюсь в их итоговой победе.



Конечно, мотивация у подопечных Игоря Никитина будет запредельной. Москва очень уверенно разобралась с рижским «Динамо», тогда как у СКА состоялся непростой поединок с череповецкой «Северсталью». Они вообще еле выкарабкались там. А сколько сил хоккеисты потратили в третьем периоде, ведь летели 0:3. Может быть, причина в том, что ребята мысленно ощущают нехватку Плотникова, засидевшегося на больничной койке.



В этой схватке двух столиц московский вратарь все решит. Именно благодаря ему ЦСКА победит с преимуществом в одну шайбу. Алексей Кудашов после матча с череповчанами говорил, что у команды плохое начало и хороший конец, и ребята постарались ради болельщиков. Но ЦСКА — это не «Северсталь». Они так сыграть уверенно Питеру просто не дадут, даже на выезде. Москвичи умеют держать удар. Если вдруг что, они спокойно вытянут третий период. Там собрались классные для КХЛ хоккеисты», — сказал Кожевников.

СКА — ЦСКА. Прогноз: Загитова вдохновит москвичей и петербуржцев В трёх предыдущих «армейских дерби» ЦСКА забивал в первом периоде.