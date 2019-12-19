Нулевая ничья в матче «Барселона» – «Реал» лишила клиента букмекера 715 тыс. рублей

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 715 тыс. рублей на перенесенный матч Примеры «Барселона» – «Реал Мадрид» по ходу встречи. Он поставил на то, что в матче будут голы. Коэффициент такого исхода составил 1.70.



Встреча завершилась нулевой ничьей, таким образом, ставка игрока оказалась неудачной. Как рассказали в БК ФОНБЕТ, это была самая крупная ставка, принятая компанией на матч.



Самой крупная сыгравшая ставка — 700 тыс. рублей. Игрок поставил эти деньги на событие «Барселона» забьёт первый гол и победит — нет». Коэффициент события составил 1,55. Матч завершился со счетом 0:0, таким образом, ставка сыграла. На выплату игрок получил 1 085 000 рублей.



В букмекерской компании также отметили, что нулевой счет — всегда прибыльный для букмекера. «Эль класико» не стало исключением.



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