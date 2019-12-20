«Фиорентина» — «Рома»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2019/20 «Фиорентина» — «Рома».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.98.
«Рома» с каждым матчем всё лучше и лучше, забивает всё больше и больше Мхитарян, команда в целом выглядит неплохо. Поэтому, на мой взгляд, римляне — фавориты. Но другое дело, что «Фиорентина» играет дома, и для неё это важнейший матч. Учитывая амбиции клуба, «фиалки» должны поправлять турнирное положение.
Поэтому я думаю, что в этом матче будут голы. И учитывая, как «Рома» играет в атаке — довольно неплохо, — я думаю, что она забьёт. Но и «Фиорентина», учитывая всё сказанное, должна забить. Поэтому «обе забьют» или тотал больше 2,5 мяча. Можно брать и то, и другое», — сказал Арустамян.
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