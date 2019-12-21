«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз Александра Елагина на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал».



Ставка: тотал больше 3 за 1.93.



«Как вы помните, в прошлом туре “Эвертон” принимал на своём поле ещё один лондонский клуб — “Челси”. Хозяева победили со счётом 3:1. Это был успешный дебют для исполняющего обязанности главного тренера легенды “ирисок” Дункана Фергюсона. Он входил в тренерский штаб уволенного Маркуса Силвы. Теперь Дункану даётся вторая возможность снять скальп с очередной столичной команды при своих болельщиках. Причём так же, как и “Челси”, бывшие подопечные Унаи Эмери не могут похвастать стабильностью, хоть и держат в своём составе кучу хороших и мастеровитых игроков.



Фанаты вправе ожидать успеха “Эвертона”. Почему нет, если в апреле этого года “Арсенал” уже проиграл “Эвертону” на выезде? Но не всё так просто. За 27 лет на “Гудисоне” хозяева проиграли “Арсеналу” 10 раз. Получается, почти что каждый третий домашний матч. Сегодня оба клуба переживают не лучшие времена. “Эвертон” занимает 16-е место с 18 очками, а у “Арсенала” на четыре очка больше, и “канониры” приближаются к десятке. Но “Эвертон” не такой уж и лёгкий соперник, несмотря на место в турнирной таблице. Об этом может рассказать ”Манчестер Юнайтед”, который не смог обыграть синих.



Есть все основания рассчитывать, что матч будет голевым. Оборона у хозяев и у гостей особой надёжностью не отличается, зато форварды у обоих клубов являются важнейшим звеном в построении игры. Чего только стоят Пепе и Обамеянг. Ставлю на голы — тотал больше 3 за 1,93».



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