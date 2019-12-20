«Витязь» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Барыс».



Ставка: победа «Барыса» минимум в 3 шайбы за 4.94.



«Честно говоря, совершенно не представляю, чем мог заниматься «Витязь» во время паузы, посвящённой Кубку Первого канала (меньше всего на свете нужного самому Первому каналу). Судя по результату «постканикулярного» матча со «Спартаком», Михаил Кравец часа за два до отъезда в Москву собирал своих «витязей» по злачным местам Подольска. В отдельно взятом матче, конечно, может произойти всякое, но не до такой же степени?



И сразу же вспомнился матч, состоявшийся где-то через год после феерической драки с участием Яромира Ягра. Тогда пятёрка самых отважных омичей не только не побоялась приехать в гости к «витязям» на выездной матч своего «Авангарда», но и в ответ на пафосно-православный хозяйский баннер «Бог с нами!» вывесила на гостевом секторе не менее фееричный баннер: «Бог с вами!». Эх, были же времена!..



А вот казахстанцы, чувствуется, времени даром не теряли. Поэтому «Торпедо» в Нижнем Новгороде уделали, не слишком-то перенапрягаясь. То есть у «Барыса» всё в порядке, он спит и видит, как выпихивает «Авангард» со второго места в Восточной конференции. А почему нет? «Барыс»-то по потерянным очкам идёт лучше омичей-балашихинцев, а теперь соперник, похоже, будет не менее «плюшевым», чем в Нижнем Новгороде.



В общем, нет никаких предпосылок к тому, чтобы такой «Витязь» (проигравший 0:6 «Спартаку») сумел что-то противопоставить такому «Барысу» (выигравшему 4:0 в Нижнем Новгороде). Поэтому смело ставим на «Барыс» квартиры, машины и берём кредиты (шучу, конечно). Но казахстанцы просто обязаны побеждать уверенно, с приличным преимуществом в три-четыре шайбы, конечно же в основное время», — сказал Лебедев.



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