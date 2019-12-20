Клиент букмекера поставил на ничью в матче «Барселона» — «Реал» и выиграл миллион

18 декабря в чемпионате Испании состоялся матч «Барселона» – «Реал» (Мадрид). Встреча завершилась со счётом 0:0 – впервые за 17 лет. Букмекер ФОНБЕТ считал фаворитом матча «Барселону» – её победа оценивалась коэффициентом 1.75. На победу «Реала» принимались ставки с коэффициентом 4.20, на ничью – с коэффициентом 4.15.



Этот матч стал одним из самых прибыльных для букмекерской компании ФОНБЕТ в 2019 году. Результат встречи угадали всего 4% клиентов ФОНБЕТ. Большинство игроков поставили на победу «Барселоны» – 83%, «Реал» предпочли 13%.



Самая крупная ставка на ничью – 250 тыс. рублей. Клиент ФОНБЕТ поставил в прематче с коэффициентом 4.15 и выиграл 1 037 500 рублей.



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