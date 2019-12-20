«Витязь» – «Барыс»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Барыс».



Ставка: победа «Барыса» с форой (-2) за 4.34.



«Московская область против Казахстана, очень интересный поединок. «Барыс» набрал ход, выиграл несколько важных матчей. Хорошо смотрится казахстанская команда, сильнее «Витязя» уж явно. Думаю, что можно поставить на ее успех в этой встрече.



Хозяева очень сильно переживают из-за отдачи четырех своих неплохих хоккеистов, им явно не хватает тех ребят. Уже таким монолитным коллективом они не смотрятся при этом играют-то явно неплохо и даже уверенно.



У «Барыса» сплоченная команда, с большинством полный порядок. В очередной раз напомню вам, что этот компонент у них — один из лучших во всей Лиге. У ребят своя мотивация — лишь бы только не расслаблялись, в том числе после своей недавней победы. Играть-то как надо умеют, профессионалов в команде предостаточно. Так что какие-либо неудачные сценарии практически исключены.



Предлагаю вам попробовать ставку «победа гостей с преимуществом в две-три шайбы». Я вот замечал, что «Барыс» хорошо начинает, а концовку не держит, начинает подсаживаться, тогда как «Витязь» начинает с трудом, а в конце вот возьмет, да как начнет огрызаться — мало не покажется. Вспомните их матч со «Спартаком» и сами все поймете, но в целом это дела минувших дней. Сейчас у них редко так получается, просто вышло из строя их самое лучшее звено, да и вратаря того убрали.



Предыдущий матч казахстанцы долго вели 3:0. Разве можно сказать, что было тяжелое начало, или, может плохая концовка?! Не думаю. У «Витязя» совсем не так, плюс молодежи в команде много, новых пока тоже не брали. Тяжеловато им будет одолеть такой мощный коллектив, как «Барыс». Это сейчас самая смотрибельная команда», — сказал Кожевников.



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