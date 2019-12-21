«Вильярреал» — «Хетафе»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2019/20 «Вильярреал» — «Хетафе».



Ставка: победа «Вильярреала» всухую за 3.40.



«Очень интересный матч, поскольку обе команды придерживаются разного стиля: «Вильярреал» хорошо владеет мячом и контролирует игру через пас, а «Хетафе» предпочитает контратаки и стандарты.



«Вильярреал» в последнем матче одержал важную победу в гостях над «Севильей» со счетом 2:1. Естественно, жёлтые хотят развить свой успех, но «Хетафе» второй сезон удивляет и в нынешнем розыгрыше находится на четвёртом месте, что является зоной Лиги чемпионов. Они выиграли у «Краснодара» со счётом 3:0 и вышли в плей-офф Лиги Европы. Несомненно, это придаёт им уверенности.



Бордалас проделывает отличную работу с «Хетафе». Помимо него, в команде есть два испанских нападающих — Мата и Хорхе Молина, обладающие огромным опытом выступлений в Ла Лиге и способные показывать высочайший уровень мастерства.



«Вильярреал» играет дома, состав у них не хуже, а то и лучше, есть множество опытных и молодых талантливых игроков: Альбиоль, Иборра, Херард Морено и другие. Хави Калльеха, главный тренер хозяев, — прекрасный специалист, который может добиваться результата. После победы над «Севильей» жёлтые пребывают в хорошем расположении духа, и дома у них есть все шансы обыграть неуступчивый «Хетафе».