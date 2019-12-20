«Спартак» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Сочи».



Ставка: ничья за 4.15.



«Итак, господа, перед вами матч «отличников боевой и политической подготовки», которые в дни большой паузы не били баклуши, а стойко переносили тяготы и лишения хоккейной службы. И тренировались, не щадя крови и самой жизни – и далее все по общевоинским уставам. Потому что и «Спартак», и «Сочи» вернулись в сезон блестяще. Красно-белые прошлись асфальтовым катком по «Витязю», уделав его и крупно, и всухую. Сочинцы тоже неплохо съездили в Минск, где убедились, что батька Лукашенко давно не был на хоккее. Потому что быстренько забросили минчанам четыре шайбы, после чего, конечно, немного поваляли дурака. Но последнее слово, тем не менее, осталось за ними.



Что же нам скажет по этому случаю статистика личных встреч? А она скажет, что красно-белые должны мстить, потому что в текущем сезоне уже успели проиграть в Сочи, причём с футбольным счётом 0:1, для хоккея весьма неоднозначным, но от этого особо обидным. Этой же победой южане выполнили план текущего сезона, а значит, не должны особо сопротивляться в Москве, хоть и сдаваться на милость победителю тоже не собираются.



Что остаётся делать в такой ситуации? Конечно же, ставить на ничью в основное время. С надеждой на то, что после его завершения красно-белые что-нибудь накреативят или наковыряют на второе очко. Соперники-то достойны друг друга», — сказал Лебедев.

«Спартак» — «Сочи». Прогноз: проверим коэффициент 4.00 в матче КХЛ Восемь предыдущих очных встреч получились низовыми.