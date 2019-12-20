«Фиорентина» — «Рома»: прогноз Дмитрия Шнякина на встречу Серии А

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Рома».



Ставка: обе забьют и «Рома» не проиграет за 2.21.



«Сейчас, конечно, совершенно разные состояния у команд. «Рома» — это претендент на зону Лиги чемпионов по итогам сезона. «Фиорентине» хоть бы не вылететь, вряд ли, конечно, такое произойдёт. Очевидно, что Монтелла испытывает трудности с этим молодым коллективом и с построением игры. Они вынуждены играть по схеме с пятью защитниками, хотя тренер и раньше практиковал такое с гораздо более мощным составом. Многим соперникам тяжеловато во Флоренции. «Ювентус» не выигрывал там, «Интер» буквально на днях упустил победу.



Будет сложный матч для «Ромы». Но вот что стоит знать: «Фиорентина» пропустила в восьми матчах подряд, она не выигрывает в шести матчах подряд. Проблемы налицо.



У «Ромы» вернулись травмированные ребята. Сейчас в деле Флоренци, Мхитарян, Пеллегрини. С таким составом можно претендовать на победу. Пускай «Фиорентина» действует с пятью защитниками, пускай «Рома» стабилизировала игру, мне всё-таки кажется, что свои моменты команды реализуют и голы забьют. Есть всё-таки такие ребята, как Кьеза, у одних, Дзаньоло — у других.



Я предположу, что обе команды забьют, но при этом «Рома» не проиграет. У неё сильнее состав, и это очевидно. «Рома» играет стабильно, довольно редко допускает какие-то провалы. Можно, конечно, вспомнить недавнее поражение от «Пармы», но не более того. Так что мой прогноз — это комбинированная ставка, довольно привычная от меня, ничего нового», — сказал Шнякин.

«Фиорентина» — «Рома». Прогноз: римляне реабилитируются за позорные 1:7 Около 11 месяцев назад «Фиорентина» унизила «Рому» в Кубке Италии. Пришло время расплаты.